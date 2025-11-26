پخش زنده
استاندار خراسان شمالی گفت: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به جوشش فرهنگ بسیجی نیاز دارد و گروههای جهادی نمونهای از این فرهنگ در میدان محرومیتزدایی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی، در همایش اقتدار بسیجیان که در مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به آیندهنگری امام خمینی (ره) در صدور فرمان تشکیل بسیج گفت: در روزهای اولیه انقلاب برخی فلسفه ایجاد بسیج را نمیدانستند، اما گذر زمان نشان داد که این تصمیم راهبردی و مبتنی بر شناخت عمیق امام از تهدیدهای دشمنان انقلاب اسلامی بوده است.
بهمن نوری با بیان اینکه «خصومت آمریکا و طمعورزی دشمنان نسبت به انقلاب ذاتی است نه مقطعی»، افزود: همین واقعیتها سبب شد امام (ره) ارتشی مردمی با عنوان بسیج را پایهگذاری کنند.
نوری، بسیج را نهادی دارای شمولیت و عمومیت گسترده دانست و تصریح کرد: بسیج از امنیت تا خلوص، رشد و بالندگی را دربرمیگیرد و همواره نهادی امنیتساز و قدرتآفرین برای انقلاب اسلامی بوده است. وی در ادامه شهید ابراهیم هادی را از مصادیق بارز بسیجی تمامعیار و الگوی خلوص و ایمان عنوان کرد.
وی افزود: تلاش ما این است که در تاریخ بهعنوان نسلی شناخته شویم که در مسیر شهدا حرکت کرده و هرآنچه داشت در تقویت نظام و همراهی با دولتها به کار گرفت.
نوری با اظهار افتخار نسبت به رشد، بالندگی و بصیرت بسیجیان استان گفت: دولت چهاردهم با همراهی مردم میتواند امور را با موفقیت پیش ببرد.