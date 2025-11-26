به مناسبت هفته بسیج مناطق مختلف استان شاهد افتتاح طرح و برگزار‌های ویژه برنامه‌های مختلف بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسب هفته بسیج در شهرستان بانه چند طرح عمرانی اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان ازجمله ساختمان شهرداری آرمرده، بهسازی و بتن ریزی معابرو پنل خورشیدی با توان ۳۲ آمپر برق به بهره برداری رسید.

رزمایش رفع موانع تولید در شهرک صنعتی بانه از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در این شهرستان بود.

طرح آبرسانی به روستای گمدره با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان، طرح خانه عالم روستای احمد آباد پنجه، چمن مصنوعی و استخر روستای سراب از جمله طرح‌هایی بود که به مناسبت هفته بسیج در دهگلان افتتاح شد.

همچنین با حضورسرداررضایی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان یادواره شهدای دهستان قروچای در روستای گمدره برگزار و در پایان از خانواده شهید عیسی زندی تجلیل شد.

عطر افشانی مزار مطهر شهدای شهرستان دهگلان و برگزاری محفل انس با قرآن کریم به یاد سه شهیده زن این شهرستان دیگر برنامه‌هایی بود که در گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد.

به مناسبت هفته بسیج و با حضور سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان چند طرح عمرانی و ورزشی به ارزش ۶ میلیارد تومان در قروه افتتاح شد.

خانه ورزش‌های رزمی در ناحیه منفصل شهری قلعه، خانه والیبال دلبران، خانه کشتی سریش آباد و همچنین احداث ۸ پایگاه مقاومت در شهر‌های و روستا ها‌ی قروه ازجمله این طرح‌ها بود.

مراسم گرامیداشت ۱۸ شهید فصل پاییز شهر سریش آباد در مسجد مهدیه این شهر برگزار شد.

به‌مناسبت هفته بسیج، یادواره شهیدعادل تمله در قالب برنامه شهدای آبروی محله افتخار کوچه در روستای راوان کامیاران برگزار شد.

سردار ملکی فرمانده سپاه کامیاران در این مراسم یکی از رسالت‌های اصلی بسیج در گام دوم انقلاب را تبیین سیره شهدا و انتقال ارزش‌های ایثار، جهاد و ولایتمداری به نسل جوان بیان کرد.

در راستای اجرای طرح شهید رهنمون گروه جهادی پزشکی با هدف ارائه خدمات رایگانی درمانی و بهداشتی به روستای گله بخش سرشیو مریوان اعزام شد.

به همین مناسبت مزار شهدای گمنام در یادمان شهدا در دریاچه زریبار عطر افشانی شد.

پاکیزه رئیس کمیته امداد شهرستان سقز از توزیع ۲۸۹ قلم لوازم خانگی به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد ریال به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد.