سرپرست معاونت گردشگری خوزستان از برگزاری دومین جلسه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی خوزستان با محوریت بررسی ظرفیت‌های ساحلی استان، پیگیری مطالعه‌های گردشگری رودخانه کارون و برنامه‌ریزی برای ایجاد مدیریت یکپارچه در توسعه گردشگری دریایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تبار قریب اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌هایی که خوزستان در حوزه گردشگری و ساحلی دارد، نخستین جلسه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی استان برگزار شد و دومین جلسه آن نیز در معاونت اقتصادی استانداری تشکیل شد.

او گفت: در ابتدای این جلسه گزارش عملکرد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان به‌ویژه در بخش ایجاد زیرساخت‌ها طی سال مالی ۱۴۰۳ مطرح و برای اعضای کارگروه بیان شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان افزود: در ادامه موضوع‌های مربوط به رودخانه کارون و برنامه‌ریزی‌های که در این حوزه باید انجام شود، مطرح شد.

قریب بیان کرد: تاکید شد تا مطالعه‌های گردشگری رودخانه کارون که توسط مشاور شهرداری در حال تهیه است در اسرع وقت تکمیل شود و نتایج و برآورد‌های آن پس از هم‌اندیشی با دستگاه‌های مرتبطی مانند سازمان آب و برق و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در جلسه آینده همین کارگروه مطرح و تصمیم گیری شود.

او با بیان اینکه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی در سطح استان‌ها به ریاست استاندار و دبیری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان فعالیت می‌کند ادامه داد: تمام موارد مربوط به این موضوع در کمیته‌ها مطرح و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان توضیح داد: با عنایت به بند ج ماده ۸۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم که ذکر کرده به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه در توسعه مدیریت گردشگری ساحلی و دریایی و توسعه و تسریع در فرآیند سرمایه‌گذاری تمام فرآیند‌های مربوطه در این موضوع به کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی در سطح ملی و استان‌ها واگذار می‌شود.

قریب اضافه کرد: با توجه به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در خصوص بهره‌برداری گردشگری از اسکله‌ها، تاسیسات و بنادر موجود در سواحل استان، مقرر شد کمیته‌ای با حضور استانداری، شیلات، اداره کل بنادر و دریانوردی به‌منظور بررسی و انجام موضوع تشکیل شود.

او گفت: پیرو تاکید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان بر توسعه گرشگری ساحلی و دریایی، با توجه به ظرفیت‌های استان، تاکید اسناد بالادستی و نیز مشوق‌های مصوب شده توسط هیات دولت باید به موضوع محوری و اصلی در استان خوزستان تبدیل شود و دستگاه‌های اجرایی و متولی هم نسبت به تامین اعتبار و هم نسبت به تامین اقدام‌های اجرایی برای ایجاد زیرساخت‌هایی که یکی از مهمترین چالش‌ها و موضوع‌های مرتبط با گردشگری ساحلی و دریایی است اقدام کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان در پایان اضافه کرد: مقرر شد در راستای تسریع در ایجاد زیرساخت‌های الویت‌بندی شده مورد نیاز ردیف اعتباری ویژه برای تامین زیرساخت‌های گردشگری در مناطق ساحلی استان خوزستان در نظر گرفته شود.