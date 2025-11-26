به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دبیر علمی همایش بین‌المللی شبکه‌های هوشمند انرژی، ضمن اعلام این خبر گفت: این رویداد علمی با هدف گسترش مرز‌های دانش در حوزه شبکه‌های هوشمند انرژی، ۱۱ و ۱۲ آذر به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می‌شود.

ابراهیم فرجاه افزود: ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی، سخنرانی‌های کلیدی، برگزاری کارگاه‌ها، میزگرد‌های تخصصی و نشست‌های علمی، امکان آشنایی علاقه‌مندان با تازه‌ترین فناوری‌ها و روند‌های جهانی در زمینه شبکه‌های هوشمند انرژی از برنامه‌های این رویداد علمی است.

وی بیان داشت: اعضای کمیته علمی و اجرایی این رویداد اساتید برجسته دانشگاه شیراز، متخصصان دانشگاه‌های دیگر کشور و پژوهشگران حوزه صنعت هستند.

دبیر علمی کنفرانس بین‌المللی شبکه‌های هوشمند انرژی اعلام کرد: در پانزدهمین دوره این همایش، بیش از ۱۵۰ مقاله علمی منتخب از میان آثار ارسال‌شده ازسوی کمیته علمی برگزیده و در قالب سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد.

به‌گفته‌ی وی، زیرساخت‌های اندازه‌گیری پیشرفته و اینترنت اشیای صنعتی، برنامه‌ریزی و بهره‌برداری ریزشبکه‌ها، بازار‌های مبادلات انرژی، مدیریت سمت تقاضا و پاسخگویی بار، داده‌کاوی و مهندسی انرژی داده‌محور، امنیت سایبری، خانه و شهر هوشمند، ساختمان‌های خودکفا و توسعه منابع انرژی توزیع‌شده همچون انرژی‌های تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز‌ها از محور‌های علمی این همایش است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانند به وب‌سایت رسمی کنفرانس به نشانی sgc۲۰۲۵.shirazu.ac.ir مراجعه کرده یا از طریق ایمیل sgc۲۰۲۵@shirazu.ac.ir و شماره تماس ۰۹۱۷۳۳۶۴۱۴۶ با دبیرخانه کنفرانس در ارتباط باشند.

نشانی دبیرخانه: شیراز، خیابان زند، دانشکده مهندسی شماره ۱، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز.