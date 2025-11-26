پخش زنده
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست از راهاندازی مرکز پایش هوشمند این سازمان در روز یکشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، احمدرضا لاهیجانزاده روز چهارشنبه در آیین دوره آموزشی ضابطین دادگستری ویژه محیط بانان اهواز اظهار کرد: با راهاندازی این مرکز، تصاویر ماهوارهای که هر پنج روز یکبار بهروزرسانی میشوند، امکان رصد تغییرات در تالابها، تغییرات کاربری اراضی، میزان آب و حتی سطح زیر کشت در حوضههای آبریز را فراهم میکنند و هدف نهایی، دستیابی به پایش روزانه است.
وی به موضوع سند تالابها اشاره کرد و افزود: با وجود مصوبه ریاست جمهوری مبنی بر انتقال اسناد تالابها به نام محیط زیست، در برخی استانها از جمله خوزستان، این اسناد همچنان به نام سازمان منابع طبیعی باقی مانده و با مقاومتهایی برای اجرای این مصوبه روبهرو هستیم.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط دشوار خوزستان از نظر آب و هوایی گفت: علاوه بر دمای بالا در هفت ماه از سال این استان با مشکلات متعددی از جمله پدیده گرد و غبار، آتشسوزی تالابها و دیگر مصائب محیط زیستی روبهرو است که در سایر استانها کمتر دیده میشود.
وی پروندههای قضایی مرتبط با محیط زیست را به ۲ بخش انسانی و طبیعی تقسیم و بر اهمیت حفظ زیستگاهها تاکید کرد و ادامه داد: اگر زیستگاه از دست برود، گونههای گیاهی و جانوری را نیز از دست خواهیم داد.
وی به موارد متعددی از تخلفات محیط زیستی اشاره کرد که از جمله آنها میتوان شکار غیرمجاز، تصرف عدوانی اراضی، چرای غیرمجاز دام، تخریب جنگلها، بوتهکنی، آتشزنی لاستیک و دفع غیرمجاز پسماند را نام برد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دادستان استان به صدور مصوبات غیرقانونی توسط برخی شوراهای تامین برای توسعههای غیرمجاز اشاره و تصریح کرد: در مورد هورالعظیم، به رغم تخریب تالاب، مجوزهای غیرقانونی از شورای تامین اخذ میشد در حالی که حوزه عملیاتی این شورای تامین مشخص است و آنها مجاز به تصمیمگیری خارج از ضوابط نیستند.
وی با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، خواستار ایجاد وحدت رویه در تصمیمگیریهای قضایی شد و افزود: در بسیاری از مناطق، اجرای احکام بدون حضور کارشناس صورت میگیرد.