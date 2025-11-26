به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی با صدور پیامی، درگذشت مرحوم پرویز خواجه تاش، پدری که سه فرزند و همسرش، در راه دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیدند را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

در گذشت مؤمن مجاهد، مرحوم حاج پرویز خواجه تاش، پدر گرانقدر شهیدان والامقام افشین، اعظم و الهام خواجه تاش و همچنین همسر مکرمه‌شان، شهیده مریم مسیبی؛ موجب تأثر عمیق گردید.

فقدان پدری که سه پاره جگر خویش و همسرش را در راه اسلام و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تقدیم کرد، اجر و منزلت ویژه‌ای نزد خداوند متعال خواهد داشت. امید است روح بلند این خانواده شهیدپرور با ارواح پاک شهدای کربلا محشور گردد.

اینجانب این مصیبت را به عموم مردم شهیدپرور و همچنین مردم همیشه در صحنه لاهیجان و خانواده صبوری که بار سنگین صبر را بر دوش کشیده‌اند، تسلیت عرض نموده و علو درجات این خانواده ممتاز را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رسول فلاحتی

نماینده مقام معظم رهبری در گیلان و امام جمعه رشت

۵آذر ۱۴۰۴

