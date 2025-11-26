پخش زنده
کارشناس ارشد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت خوزستان با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک در فضای بیرون هنگام آلودگی هوا، ماسکهای N ۹۵ و N ۹۹ را به دلیل داشتن فیلتر باکیفیت، بهترین گزینهها برای استفاده در این شرایط برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، لیلا خدابخشی با تاکید بر لزوم استفاده از ماسک مناسب در شرایط آلودگی هوا اظهار کرد: استفاده از ماسک مناسب هنگام گرد و غبار و آلودگی هوا میتواند بهطور قابل توجهی از اثر منفی آلودگی بر سلامت آنها جلوگیری کند.
وی با اشاره به انواع ماسک افزود: ماسکهای N ۹۵ و N ۹۹ از فیلترهای با کیفیت بالا برخوردار هستند. ماسک N ۹۵ میتواند تا ۹۵ درصد و ماسک N ۹۹ تا ۹۹ درصد ذرات معلق در هوا را فیلتر کنند. این ماسکها برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و ذرات مضر، مناسبترین گزینه هستند.
خدابخشی بیان کرد: اگر ماسکهای N ۹۵ در دسترس نیست، استفاده از ماسکهای پارچهای که دارای چند لایه باشند، میتواند به کاهش استنشاق ذرات کمک کند، اما کارایی آنها نسبت به N ۹۵ و N ۹۹ کمتر است.
کارشناس ارشد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت خوزستان گفت: هنگام انتخاب ماسک باید، اطمینان یافت که بهخوبی روی صورت قرار بگیرد و راحت باشد. ماسک نباید خیلی سفت یا شل باشد و باید دور بینی و دهان را بهطور کامل بپوشاند تا از ورود هوای آلوده جلوگیری کند.
وی افزود: انتخاب ماسکهایی که امکان تنفس آسان را فراهم میکنند، بسیار مهم است. ماسکهایی که دارای سوپاپ تنفسی هستند، معمولا راحتتر و برای استفاده در طولانیمدت هستند.
خدابخشی گفت: ماسکهای N ۹۵ معمولا یکبار مصرف هستند و پس از استفاده باید دور انداخته شوند. همچنین ماسکهای پارچهای باید به طور منظم شسته شوند تا از تجمع آلودگی جلوگیری شود.
وی افزود: آموزش درباره نحوه صحیح استفاده از ماسک از جمله نحوه قرار دادن ماسک روی صورت و اطمینان از بسته شدن کامل آن و همچنین، تاکید بر اهمیت شستن دستها قبل و بعد از استفاده از ماسک بسیار مهم است.
کارشناس ارشد سلامت محیط و کار مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: استفاده از ماسک در زمانهای خاصی که سطح آلودگی و گرد و غبار بالا است به ویژه هنگامی خروج از منزل و در زمان فعالیتهای بیرونی، توصیه میشود.