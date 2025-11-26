پخش زنده
سرپرست اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان، از اجرای طرح گسترده ایمنسازی راهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آرش آزادی گفت: در هشتماه نخست سال جاری، علاوه بر تعمیر و نصب بیش از ۱۸ هزار قطعه تابلو و علائم جادهای، عملیات بازسازی بیش از ۱۱۰۰ شاخه گاردریل در سطح ۵ هزار و ۴۴۶ کیلومتر از راههای استان هم انجام شده است.
او تصریح کرد: از مجموع اقدامات انجام شده در بازه زمانی هشتماه گذشته، ۹ هزار و ۷۰۰ قطعه مربوط به تعمیر و بازسازی تابلوهای موجود و ۸ هزار و ۳۰۰ مورد نیز مربوط به نصب تابلوهای جدید بوده است.
سرپرست اداره ایمنی راههای اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان گفت: در همین مدت هزار و ۱۲۰ شاخه گاردریل که دچار آسیبدیدگی شده بودند، تعمیر و بازسازی شدهاند تا نقش محافظتی این موانع ایمنی در جلوگیری از خروج وسایل نقلیه از جاده حفظ شود.