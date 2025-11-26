به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه اجرای طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در یکی از محلات شهر خرم‌آباد، از اقدام گسترده پلیس برای مقابله قاطع با مجرمین و عناصر آلوده خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: در پی مطالبات مردمی برای پاک‌سازی مناطق آلوده از وجود توزیع‌کنندگان مواد مخدر، عملیات مشترکی در تمامی محلات هدف با حضور همه رده‌های انتظامی به اجرا درآمد که خوشبختانه رضایتمندی قابل‌توجهی از سوی شهروندان محلات حاصل شد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه این طرح، پاسخی به خواست عمومی برای بازگشت امنیت و آرامش به محلات آسیب‌پذیر است، افزود: این عملیات در همه سطوح از جمله مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، سارقان، دارندگان سلاح غیرمجاز و عناصر مرتبط با قاچاق اجرا شده و نتایج آن مطلوب بوده است.

سردار هاشمی فر، تأکید کرد: پیام ما به مجرمان این است که مطمئن باشند هیچ نقطه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی آنها وجود نخواهد داشت. طرح‌های امنیتی پلیس به‌صورت مستمر در میدان اجرا می‌شوند تا نتایج کامل و موردانتظار مردم محقق شد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که در اجرای طرح در محلات هدف مشاهده شد، فعالیت‌های مجرمانه در حوزه مواد مخدر و سرقت با مقابله جدی پلیس مواجه شده و این روند تا دستیابی کامل به امنیت و آرامش در تمام محلات ادامه خواهد یافت.