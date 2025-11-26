پخش زنده
در بسته دوربرگردان این هفته گلایه شهروندان از شعله های برافروخته و دود سیاه شبانه پالایشگاه شازند را خواهید دید که در کنار دود سپید روزانه، روز و شب را به تسخیر خود درآوردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هر چهارشنبه با بسته خبری دور برگردان همراه شما مخاطبان گرامی هستیم.
بسته دوربرگردان این هفته سراغ چند موضوع رفته؛ از جمله: افزوده شدن دود سیاه به دود سفید پالایشگاه شازند و تاثیرگذاری بیشتر بر میزان آلودگی هوا؛
حواشی بازی تیم فوتبال آلومینیوم؛
ضرورت انتخاب تدابیر لازم برای پیشگیری از اهانت به عقاید هموطنان؛
و قطع خطوط تلفن با قطع فیبر نوری.