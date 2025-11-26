بسته خبری دور برگردان، پنجم آذر؛

کاهش آلودگی پیشکش، اتحاد نامقدس دود سیاه و سپید را دریابید

در بسته دوربرگردان این هفته گلایه شهروندان از شعله های برافروخته و دود سیاه شبانه پالایشگاه شازند را خواهید دید که در کنار دود سپید روزانه، روز و شب را به تسخیر خود درآورده‌اند.