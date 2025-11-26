پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان گفت: امروز اتمام آتش سوزی در جنگلهای شرق استان را اعلام میکنیم، اما این کار به منزله پایان کار نیست و گروههای پایش در محل حضور دارند تا اگر در اثر باد یا هر عامل دیگر آتش سوزی دوباره فعال شد بلافاصله خاموش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهیایی گفت: طی یک هفته گذشته در هفت شهرستان استان، آتش سوزی در جنگلها را داشتیم که این موضوع به دلیل کاهش بارندگی، خشکی جنگلها و کاهش رطوبت اتفاق افتاده است.
او ادامه داد: ما نسبت به مدت سال گذشته، ۴۰ درصد کاهش بارندگی را داشتیم که همین امر به اضافه خطای انسانی موجب شده در عرصههای جنگلی آتش سوزی را داشته باشیم.
مهیایی افزود: باتحمیع همه نیروهای هلال احمر، تیمهای امدادرسان، منابع طبیعی، بسیج، گروههای مردمی، دهیاریها طی این مدت تلاش کردند تا آتش را مهار کنند.
مهیایی گفت: طی ۴۸ ساعت گذشته کمی وضعیت بحرانی شد، اما با تلاشهایی که صورت گرفت امروز اتمام آتش سوزی اعلام را اعلام میکنیم، اما این کار به منزله پایان کار نیست و گروههای پایش در محل حضور دارند تا اگر در اثر باد یا هر عامل دیگر آتش سوزی دوباره فعال شد بلافاصله خاموش کنند.
او بیان کرد: در استان گلستان ۴۵۰ هکتار عرصههای جنگلی وجود دارد که درختان هیرکانی ارزشمندی هستند که برخی از آنها به ثبت جهانی رسیدهاند.
مهیایی با بیان اینکه گلستان جزو استانهای حادثه خیز است افزود: در مجموع حوادثی مثل آتش سوزی، زلزله، ریزگرد و سیل جزو ۴ یا ۵ استان بحرانی در کشور هستیم.
او ادامه داد: امیدواریم با کمک دولت بتوانیم تجهیزات بیشتری داشته باشیم و در مقابله با بحرانها بهتر عمل کنیم.