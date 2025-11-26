به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست امروز ساماندهی میوه و تره‌بار خراسان جنوبی، مسئولان پس از بررسی دلایل گرانی میوه در مقایسه با دیگر استان‌ها، اعلام کردند برای کاهش قیمت‌ها و کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها، میوه از این پس به‌صورت مستقیم از مبدأ تولید خریداری و روانه‌ی استان خواهد شد.



رئیس کل دادگستری استان افزود: از این پس دادگستری در سایر بخش‌ها نیز ورود می‌کند و قیمت کالا و هزینه خدمات را بررسی می‌کند.



عبدالهی افزود: با تشدید نظارت‌ها و اعمال قوانین مناسب، از هر گونه گران‌فروشی و سوءاستفاده جلوگیری شود.











