رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی به همراه مدیران استانی گرانی میوه در این استان را بررسی کردند و قرار شد از این پس میوه به صورت مستقیم از مبدا تولید خریداری و روانه بازار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نشست امروز ساماندهی میوه و ترهبار خراسان جنوبی، مسئولان پس از بررسی دلایل گرانی میوه در مقایسه با دیگر استانها، اعلام کردند برای کاهش قیمتها و کوتاهکردن دست واسطهها، میوه از این پس بهصورت مستقیم از مبدأ تولید خریداری و روانهی استان خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: از این پس دادگستری در سایر بخشها نیز ورود میکند و قیمت کالا و هزینه خدمات را بررسی میکند.
عبدالهی افزود: با تشدید نظارتها و اعمال قوانین مناسب، از هر گونه گرانفروشی و سوءاستفاده جلوگیری شود.