نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیج، محور توسعه و مقابله با تهدیدهای دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان فریمان که با حضور گسترده اقشار مختلف بسیج و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سالن شهید مطهری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد گفت: از خدمات اجتماعی گروه‌های جهادی در عرصه‌های درمانی، حمایتی و محرومیت‌زدایی تا اقدامات فرهنگی مانند برگزاری کنگره ۴۴۰ شهید شهرستان، همه نشان از نقش آفرینی بسیجیانی دارد که بی‌ادعا خدمت می‌کنند.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: دشمن با پشتیبانی کامل جهانی به میدان آمد، اما ایستادگی مردم و برکت خون شهدا، توطئه آنان را نقش بر آب کرد.

وی با رد ادعا‌های مربوط به تأثیر مذاکرات در جلوگیری از جنگ گفت: ما در اوج مذاکرات بودیم که جنگ ۱۲ روزه آغاز شد و این موضوع نشان داد طرف مقابل به دنبال توافق نیست.

نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات معیشتی، از برنامه‌های مجلس برای توزیع کالابرگ کالایی و نظارت بر شبکه بانکی خبر داد و گفت: ناترازی بانکی عامل ۳۰ تا ۳۵ درصد تورم در کشور است که با برنامه‌ریزی دقیق در حال پیگیری است.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه از اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در فریمان به عنوان شهر نمونه کشوری در قالب طرح‌های نوآورانه خبر داد و افزود: با توزیع بخاری‌های گازی کم‌مصرف، حداقل ۴۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود.

او از برنامه‌های تبدیل فریمان به قطب انرژی خورشیدی خبر داد و خواستار همراهی بسیج در مدیریت مصرف آب و مقابله با خشکسالی شد.