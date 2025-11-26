به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محسن معصوم‌علیزاده گفت: همزمان با این رویداد، جشنواره موسیقی و نمایشگاه سیاه‌چادر‌های عشایر با هدف تلفیق فرهنگ و خوراک در مجموعه عباس‌آباد به نمایش گذاشته می‌شود.

او افزود: جشنواره ملی گردشگری خوراک ایران از پنجم تا هفتم آذرماه در همدان برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از رویداد‌های ملی و استانی در حوزه گردشگری خوراک را دربر می‌گیرد.

به گفته او، این جشنواره شامل برنامه‌هایی همچون دومین مسابقات ملی آشپزی کودک و خانواده، دومین مسابقات ملی عطر و طعم در گذر فرهنگ، اولین جشنواره استانی موسیقی خوراک، نمایشگاه جانبی حوزه گردشگری خوراک و حضور سیاه‌چادر‌های عشایر و اقوام در حوزه خوراک است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: رستوران شیشه‌ای مجموعه عباس‌آباد شهر همدان، میزبان برنامه‌های اصلی جشنواره است و نشست‌های علمی و تخصصی نیز در هتل باباطاهر پیش بینی شده است.

معصوم‌علیزاده با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت فعال بخش دولتی و خصوصی اجرا می‌شود، ادامه داد: امروز چهارشنبه اجرای جشنواره موسیقی خوراک با حضور گروه‌های موسیقی استان و برپایی سیاه‌چادر‌های اقوام، برگزاری مسابقات ملی آشپزی کودک و خانواده، داوری و معرفی برگزیدگان، همراه با نشست تخصصی گردشگری خوراک در توسعه گردشگری و برندسازی استان در روز ششم آذرماه و اجرای مسابقات عطر و طعم در گذر فرهنگ، انتخاب برترین‌ها و برگزاری مراسم اختتامیه با حضور مدیران استانی و ملی روز جمعه هفتم آذرماه تعیین شده است.

او گفت: نقش خوراک در توسعه گردشگری و اقتصاد منطقه، تاریخچه خوراک همدان در گذر فرهنگ، و برندسازی خوراک‌های سنتی همدانی برای تبدیل شدن به جاذبه‌ای گردشگری از محور‌های نشست‌های علمی و مهم‌ترین مباحث این رویداد است.