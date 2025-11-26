در هفته بسیج و همزمان با سراسر کشور، بسیجیان یزدی با حضور در میدان امیرچقماق اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بسیجیان یزدی با حضور در میدان امیرچقماق یزد اقتدار خود را به نمایش گذاشتند و با آرمان‌های شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند.

استاندار یزد در جمع بسیجیان به ایستادگی و مقاومت بسیجیان در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: بسیجیان در تمامی صحنه‌ها گمنام، فداکارانه و ایثارگرانه پای کار بودند و برای دفاع از انقلاب حتی از جان خود گذشتند تا آسایش و رفاه مردم را فراهم کنند.

بابایی افزود: مدیریت محله محور در دستور کار دولت قرار گرفته که سازکاری برای استفاده از ظرفیت بسیجیان برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مردم در محلات فراهم شده و بسیجیان در محلات ایفای نقش می‌کنند.