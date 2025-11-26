پخش زنده
صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی از آغاز فرایند مزایده عمومی برای واگذاری حق بهرهبرداری ۱۰ بنای ارزشمند در شش استان کشور خبر داد؛ مزایدهای که با هدف مرمت تخصصی، احیای کارآمد و بهرهبرداری فرهنگی–گردشگری از ۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز و پیشنهادها تا ۲۹ آذر دریافت خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صندوق توسعه و احیا در ادامه سیاستهای حمایتی خود برای جلب مشارکت بخشخصوصی در حفاظت و بهرهبرداری پایدار از میراثفرهنگی کشور ، فراخوان مزایده واگذاری حق بهرهبرداری ۱۰ بنای تاریخی را منتشر کرد.
این اقدام با هدف ایجاد کاربریهای فرهنگی، گردشگری و اقتصادیِ سازگار با هویت بناها و بر پایه ضوابط دقیق مرمتی و حفاظتی انجام میشود.
طبق اعلام صندوق، اسناد مزایده از ۸ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) قابل دریافت است و متقاضیان تا ساعت ۱۹ روز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ فرصت دارند پیشنهادهای خود را ثبت کنند. مرحله گشایش پیشنهادها نیز ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در جلسهای رسمی در عمارت تاریخی مسعودیه برگزار خواهد شد.
فهرست بناهای مشمول مزایده :
بناهای ارائه شده در این فراخوان مجموعهای متنوع از خانههای تاریخی، کاروانسراها و بناهای عمومی متعلق به بافتهای اصیل شهری در شش استان کشور است.
این مجموعه شامل موارد زیر است:
کافه منارجنبان – اصفهان: بنایی مجاور اثر شاخص منارجنبان، با ظرفیت تبدیلشدن به یکی از کانونهای گردشگری–خدماتی ممتاز شهر.
خانه فیضی – کاشان: نمونهای برجسته از معماری مسکونی سنتی در بافت تاریخی کاشان.
محوطه جنوبی مجموعه آیینهمفخم – بجنورد: بخش تکمیلی یکی از مهمترین مجموعههای تاریخی خراسانشمالی، مناسب ایجاد خدمات فرهنگی و گردشگری.
خانه طلوعیفر – دزفول: اثری شاخص با آجرکاریهای بومی ویژه جنوب کشور.
حمام اشترینان – بروجرد: حمامی قدیمی با ظرفیت تبدیل به کاربریهای فرهنگی و گردشگری.
خانه روناسی – بروجرد: خانهای تاریخی با ساختار اصیل قابل مرمت و احیا.
کاروانسرای ثبتجهانی چمشک – پلدختر، لرستان: بنایی واقع در یکی از مسیرهای تاریخی غرب کشور با ظرفیت ایجاد توقفگاه گردشگری.
خانه معتمدالایاله – آشتیان: خانهای ارزشمند از دورههای تاریخی محلی با قابلیت احیا و بهرهبرداری.
خانه میرزا حسن آشتیانی – آشتیان: بنای ارزشمند منتسب به یکی از شخصیتهای اثرگذار منطقه.
کاروانسرای تاجآباد – همدان: کاروانسرایی واقع در مسیرهای تاریخی غرب کشور با قابلیت توسعه خدمات گردشگری.