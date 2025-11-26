بر اثر نشت گاز منوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در شهر قزوین، دو نفر دچار مسمومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین اعلام کرد:این حادثه حوالی ساعت ۱۵ و ۴۰ دقیقه امروز در یک منزل مسکونی رخ داد و بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس پایگاه مولوی به محل اعزام شد.

در این حادثه خانمی ۳۰ ساله و یک کودک ۹ ساله دچار علائم مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شدند که تیم اعزامی با انجام اقدامات درمانی، مصدومان را به مرکز درمانی منتقل کرد.

روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان ضمن هشدار نسبت به مخاطرات گاز منوکسیدکربن، به شهروندان توصیه می‌کند از نصب صحیح وسایل گرمایشی و تهویه مناسب آن، اطمینان یابند.