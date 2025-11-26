بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بر پایه ماده ۱۰، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف به راهاندازی سامانهای با نام «ساماندهی به اسناد غیررسمی» یا «ثبت ادعاها» شده که نیازمند شکافتن بیشتر برای مردم و مسئولان است.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر در نشست کمیته هماهنگی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: در قانون الزام، آییننامه و سامانههایی پیشبینی شده است که یکی از آن سامانهها برای ماده ۱۰ این قانون است و به سامانه ثبت اسناد غیررسمی یا سامانه ثبت ادعاها شناخته میشود.
مهدی مهرانگیز افزود: در این سامانه پیشبینی شده که از اول آذر مردمی که سند رسمی از املاک و اراضی خود ندارند و یا سندشان عادی و بهصورت قولنامهای از قدیم یا جدید است و خریدوفروش داشتهاند آن را در این سامانه بارگذاری کنند و فعلاً زمان آن چهار ماه است و بررسی میشود؛ همچنین دو سال زمان برای بارگذاری اسناد پیشبینی شده است.
او ادامه تأکید کرد که بر پایه تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام، اگر کسی مدارک جعلی و غیرواقعی در این سامانه بارگذاری کند به جریمه ۲۰ درصد قیمت روز آن زمین محکوم میشود.
مهرانگیز گفت: از مردم استان بوشهر که همواره نجیب و صادق بودهاند، میخواهیم اسناد واقعی و غیرجعلی خود را در سامانه بارگذاری کنند تا به مشکلی برنخورند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر هم به خبرنگار صداوسیما گفت: در این قانون بر پایه تبصره ۸ ماده ۱۰ دستگاههای دولتی مکلف هستند مستندها و مدارک املاک و اراضیِ بدون سند مالکیت خود را در این سامانه ثبت کنند.
محمدرضا بزرگمهر افزود: اگر دستگاههای دولتی در دو سال اسناد و مدارک املاک و اراضی خود را ثبت نکنند، مسئول آن دستگاه بر پایه قانون متخلف و مجرم است.
او اضافه کرد: از دستگاههای دولتی درخواست داریم که هر چه زودتر برای ثبت مستندهای خود اقدام کنند.
بزرگمهر گفت: پیش از ثبت در این سامانه، ادعاکنندگان باید پلاک ثبتی، نقشه دارای UTM از اراضی و املاک و احراز هویت از سامانه ثنا قوه قضاییه را تهیه کنند.