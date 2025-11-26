پخش زنده
هیئت اقتصادی و تجاری استان به ریاست استاندار خراسان رضوی از طریق مرز دوغارون تایباد عازم شهر هرات افغانستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: هیئت اقتصادی و تجاری خراسان رضوی متشکل از مدیران دولتی و ۶۵ نفر از فعالان بخش خصوصی به دعوت رسمی والی هرات، عازم این شهر در کشور افغانستان میشوند که هدف از آن رایزنیهای اقتصادی و تجاری میان مسئولان دو کشور است.
غلامحسین مظفری افزود: در تابستان امسال والی هرات در یک سفر رسمی در مشهد حضور یافت و ششمین دوره از نشست همکاریهای اقتصادی دو استان به میزبانی خراسان رضوی برگزار شد که در آن به توافق های بسیاری در رابطه با روابط اقتصادی ایران و افغانستان رسیدیم.
استاندار خراسان رضوی گفت: ایران و افغانستان علاوه بر وجود اشتراکات فرهنگی و حوزه تمدنی مشترک، میزان مبادلات تجاری و اقتصادی خود را باید افزایش دهند تا امنیت پایدار در مرزها بر مبنای توسعه پایدار پدید آید.
مظفری با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای تأمین کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی گفت: به طور طبیعی خراسان رضوی از استانهایی است که میتواند نقش مؤثری در تأمین کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق کشورهای همسایه ایفا کند.
وی ادامه داد: یکی از مباحث مطرح در این سفر، توافق برای کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی در خاک افغانستان خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی در ابتدای ورود به خاک افغانستان مورد استقبال مسئولان حکومت سرپرست افغانستان قرار گرفت و از زیرساختهای بازگشت مهاجران افغانستانی و خدمات سازمان ملل متحد در منطقه اسلامقلعه بازدید کرد.