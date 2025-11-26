دبیرکل حزب‌الله لبنان در پیامی خطاب به نیرو‌های بسیجی، راه و مسیر حرکت آنها را مبتنی بر اسلام، تقوا و ولایت فقیه دانست و گفت: ریسمان نجات شما در ولایت است و انتظار فرج شما باید بر خط امام خمینی باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه المنار؛ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در پیامی به رزمندگان بسیجی تصریح کرد: جایگاه رفیع شما در گرو تقوا، موفقیت شما در صادق بودن به ایمان‌تان، و رشته نجات شما در ولایت است. انتظار شما برای فرج ظهور، باید در مسیر امام خمینی (ره)، رهبری ولی امر امام خامنه‌ای (دام ظله)، و راه و رسم سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه)، در مسیر مقاومت باشد.

وی افزود: شما زندگی مادی خود را با علم و کار و زندگی معنوی خود را با عبادت و جهاد می‌سازید.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: تمام زندگی یک بسیجی، مقاومت است و هر جا که حرکت کند و تلاش نماید، مقاومت است و همه عرصه‌های جهاد شما در مدرسه، دانشگاه، شغل، مدیریت، صحنه و میدان مصداق مقاومت هستند.

وی خطاب به بسیجیان افزود: استقامت کنید تا شرافت و عزت را به دست آورید.

شیخ نعیم قاسم گفت: پیروزی دوگونه است: یکی پیروزی در قلب و دیگری پیروزی بر دشمنان. هر کس در قلب و ایمان خود پیروز شود، قطعاً بر دشمن خود پیروز خواهد شد، حتی اگر زمان ببرد.

شیخ نعیم قاسم تصریح کرد: هر چقدر بحران‌ها شدیدتر شوند، گشایش خواهند یافت و دور باطل تجاوزگری آمریکا و اسرائیل به پایان خواهد رسید.

دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد که حزب‌الله، مقاومت اسلامی و بسیج آن، حاملان پرچم امام مهدی (عج) به سوی عدالت و کسب سعادت دنیا و آخرت هستند.

متن کامل پیام شیخ نعیم قاسم بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد.

راه شما اسلام است و بلندی جایگاه شما در گرو تقوا و موفقیت شما در گرو صادق بودن به ایمان‌تان و ریسمان نجات شما در ولایت است و انتظار شما برای فرج باید بر خط امام خمینی (قدس سره)، رهبری ولی امر، امام خامنه‌ای (دام ظله) و راه و رسم سید شهدای امت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) در مسیر مقاومت باشد.

با رفتار و عملکردتان، زندگی خود را دنیا و آخرت می‌سازید؛ زندگی مادی خود را با علم، کار، ازدواج و تربیت فرزندان در چارچوب زندگی پاکیزه می‌سازید و زندگی معنوی خود را با عبادت، جهاد، همراهی با مؤمنین و خدمت به مردم می‌سازید.‌ای فرزندان بسیج مجاهد! این راه برای افزایش ایمان و هدایت باز است: «وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًی وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ» (کسانی که هدایت یافتند، خداوند بر هدایتشان می‌افزاید و تقوای‌شان را به آنان می‌بخشد)، و نتیجه آن یکی از دو نیکی در همه عرصه‌های زندگی است؛ زیرا تمام زندگی یک بسیجی مقاومت است و هر جا که حرکت کند و تلاش نماید مقاومت است. همه میدان‌های جهاد شما در مدرسه، دانشگاه، شغل، مدیریت، صحرا و میدان، مقاومت است.

هر چقدر بحران‌ها شدیدتر شوند، گشایش خواهند یافت و دور باطل تجاوزگری اسرائیل – آمریکا به پایان خواهد رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا نصرت و پیروزی با صبر است، و گشایش با سختی، و همراه هر دشواری آسانی است؛ و بدانید که نصرت دوگونه است: نصرت در قلب، و نصرت بر دشمنان. پس هر کس در قلب و ایمان خود پیروز شود، حتماً بر دشمنش پیروز خواهد شد، حتی اگر مدتی طول بکشد.

استقامت کنید تا شرافت عزت را به دست آورید، «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ» (و عزت از آن خدا و رسولش و مؤمنان است). حزب‌الله، مقاومت اسلامی و بسیج آن حاملان پرچم امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به سوی عدالت و کسب سعادت هر دو جهان هستند.

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند: کوه‌ها ممکن است بلرزند، اما تو نلرز، دندان‌هایت را به هم بفشار، جمجمه‌ات را نذر خدا کن، پایت را محکم در زمین فرو ببر، نگاهت را به دورترین نقطه دشمن بینداز و نگاهت را فروبند، و بدان که نصرت از جانب خداوند سبحان است.

این روزتان مبارک باد‌ای بسیجیان، و همه روز‌های شما روز بسیج باد.

والسلام علیکم