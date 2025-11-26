به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمد خوش خلقت اظهار با بیان اینکه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت دام زنده و نهاده‌های دامی به مدت ۳ روز در سطح استان اجرا شد گفت: در این خصوص ۳۹ راس دام سبک، ۸۳ راس دام سنگین، هزار و ۳۸۶ قطعه طیور زنده و ۶۵۹ هزار و ۸۰۰ کیلوگرم نهاده دامی کشف و ۳۳ دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های مکشوفه را حدود ۳۷۴ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند گفت: در این رابطه ۸۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.