چهار تفاهمنامه بزرگ سرمایهگذاری به ارزش ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در همدان به امضاء رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان چهار تفاهمنامه سرمایهگذاری در حوزههای ساخت نیروگاههای خورشیدی، ترانزیت و ترانشیپ مواد سوختی، ایجاد پالایشگاه مواد نفتی و همچنین ساخت یک مجتمع بزرگ خدمات بینراهی در مجموع به ارزش ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.
استاندار همدان در این نشست با بیان اینکه دوره اجرای این طرحها حداکثر دو سال پیشبینی شده است، گفت: اجرای این سرمایهگذاریها نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان خواهد داشت.
حمید ملانوریشمسی همچنین از امضای ۱۲ تفاهمنامه سرمایهگذاری از ابتدای سال تاکنون خبر داد و افزود: حجم این تفاهمنامهها شامل ۴۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری داخلی و ۳۰ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی است که ارزش مجموع آنها با تبدیل ارز به ریال، حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
او تأکید کرد: در این ستاد دو محور اصلی احصا و شناسایی ظرفیتها، مزیتهای سرمایهگذاری استان و شناسایی و جذب سرمایهگذاران واجد اهلیت دنبال میشود.