به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم با اشاره به جایگاه بسیج در نظام اسلامی گفت، بسیج مایه همدلی وفاق و هم افزایی در جامعه است.

سردار پاسدار فدوی افزود: بسیج نهادی مردمی، فراگیر و بازدارنده و از ابتکارات امام خمینی است که در سیستان و بلوچستان نماد وحدت و همدلی را امروز بسیجیان به نمایش گذاشتند..

منصور بیجار استاندار سیستان و بلوچستان هم با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج توانسته در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منشا خدمات ارزشمند در کشور باشد.