به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ محمد رضایی گفت: ماموران انتظامی خرامه با اقدامات فنی کامل مطلع شدند فردی قصد فروش تعدادی سکه تقلبی را به یکی از واحد‌های صنفی طلافروشی در خرامه دارد که بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی موفق به شناسایی و دستگیری فردی که قصد فروش سکه‌های تقلبی را داشت، شدند و وی را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی منتقل کردند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه متهم به جرم خود مبنی بر فروش ۱۰ سکه جعلی اعتراف کرد، ادامه داد: پرونده در این زمینه تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.