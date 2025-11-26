پخش زنده
جانشین پلیس راهور فراجا از افزایش چهار درصدی جانباختگان جادهها در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار حسن مومنی در شورای راهبری تصادفات رانندگی استان همدان با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از ابتدای سال جان خود را در جادهها از دست دادند از رانندهها خواست با قانون مندی به کاهش تصادفات کمک کنند.
او با اشاره به اینکه علت بیشتر تصادفات سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عدم توجه به جلو است تصریح کرد: راهها هم سهم خود را در بروز این سوانح دارند و باید در این زمینه اقدامات اساسی انجام شود.
جانشین پلیس راهور فراجا گفت: آموزش شهروندان درباره فرهنگ ترافیک و رانندگی میتواند تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات داشته باشد.
سردار حسن مومنی افزود: بیشتر تصادفات در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرها رخ میدهد و در این مناطق، شهروندان باید احتیاط بیشتری داشته باشند. استاندار همدان هم در این نشست با تأکید بر لزوم اصلاح همزمان زیرساختها، ارتقای مهارتهای رانندگی و فرهنگسازی عمومی، از دستگاههای اجرایی خواست مجموعه اقدامات کوتاهمدت و میانمدت را ظرف دو هفته آینده برای تصمیمگیری نهایی ارائه دهند.
حمید ملانوری شمسی با تبیین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تصادفات افزود: تصادفات رانندگی تنها یک مسئله فنی یا جادهای نیست، بلکه پدیدهای چندوجهی است که اصلاح آن نیازمند نگاه جامع، آموزش فراگیر و تغییر رفتارهای اجتماعی است.
او با اشاره به سه رکن اصلی مدیریت ایمنی جادهای شامل زیرساخت، خودرو و مهارت و دانش رانندگان تصریح کرد: تا زمانی که آموزش و فرهنگسازی در سطح عمومی نهادینه نشود، حتی بهترین زیرساختها نیز کارآمدی لازم را نخواهند داشت.
استاندار همدان گفت: نقاط حادثهخیز داخل شهرها باید ظرف یک هفته به دبیرخانه اعلام و تا پایان دیماه توسط شهرداریها اصلاح شود، همچنین نقاط حادثهخیز خارج از شهر با اولویت پنج و سی کیلومتر اول محورهای پرتردد ظرف دو هفته جمعبندی و ارائه شود.
حمید ملانوری شمسی درباره ساماندهی سرعتکاههای غیر استاندارد هم افزود: براساس گزارش ارائهشده ۱۷۰ سرعتکاه غیر استاندارد در شهرها وجود دارد که شهرداریها مکلفند طی دو ماه آینده همه آنها را مطابق ضوابط اصلاح کنند.