رئیس اتاق ایران در جریان سفر هیئت تجاری ایران به کوبا و دیدار با وزیر تجارت داخلی این کشور خواستار افزایش همکاریهای اقتصادی دو کشور شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جریان سفر هیئت تجاری ایران به کوبا، در دیدار با وزیر تجارت داخلی کوبا، از گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و کوبا با توجه به ظرفیتهای جمهوری اسلامی ایران در تمامی حوزههای صنعتی، فناوریهای کشاورزی، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع معدنی، گردشگری، پالایشگاه و نفت و گاز و ... استقبال کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران با اتکا به اعضای خود که مدیران بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور هستند، قادر است فعالیتهای گستردهای در راستای بسته پیشنهادی دولت کوبا انجام دهد.
حسنزاده با بیان اینکه دولت و ملت ایران، حس همکاری دولت کوبا در زمینه ارسال واکسن کرونا به ایران در دوران پاندمی کرونا را در حافظه خود حفظ نموده است؛ بیان داشت: پیشنهاد اصلی اتاق ایران از طرف بنگاههای اقتصادی ایران این است که برای احیا و بازسازی کارخانجات و بنگاههای اقتصادی بزرگ کوبا که چندین سال است بدون فعالیت و راکد ماندهاند، آمادگی داریم.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: البته برای تحقق این موضوع لازم است زمینه آشنایی فعالان اقتصادی ایران با مقررات سرمایهگذاری خارجی در کوبا فراهم شود و تسهیلگری لازم در زمینه این مقررات صورت گیرد تا ضمن تضمین امنیت سرمایهگذاری، جذابیتهای لازم برای حضور سرمایهگذاران ایرانی در کوبا فراهم شود.
قدیر قیافه، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در این دیدار، گفت: حوزههای همکاری بسیار زیادی بین ایران و کوبا وجود دارد و ما میتوانیم یک همکاری و ارتباط برد - برد را رقم بزنیم.
قیافه با اشاره به اینکه ساختار حکمرانی کوبا بهویژه در کارهای بزرگ مبتنی بر یک سازوکار دولتی است؛ بر امنیت سرمایهگذاری به عنوان شرط لازم برای جذب سرمایهگذار تاکید کرد و گفت: فعالان اقتصادی ایران برای ورود به بازار کوبا باید بیش از این با قوانین و مقررات حوزه صنعت و تجارت کوبا آشنایی پیدا کنند.
او خاطرنشان کرد: اگر شرایط قانونی برای شرکتهای ایرانی فراهم شود، مطمئن هستیم حجم مبادلات تجاری ایران و کوبا در یک دوره پنج ساله میتواند به یک میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
نایب رئیس اتاق ایران از حوزههایی نظیر صنعت ساختمان، جادهسازی، صنایع غذایی، کشاورزی و معدن به عنوان حوزههای مورد علاقه برای فعالان اقتصادی ایران جهت انجام فعالیت اقتصادی در کوبا نام برد و تاکید کرد: این امکان را داریم که با توجه به دانش فنی ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی، از اکتشاف و استخراج معادن تا فرآوری محصولات معدنی با کوبا همکاری داشته باشیم.
وزیر تجارت داخلی کوبا نیز در این دیدار به دستور رئیسجمهور کوبا در زمینه شناسایی فرصتها برای واردات مواد غذایی، پوشاک و کالاهای مصرفی از ایران به کوبا پس از بازدید از پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی هاوانا ۲۰۲۵ خبر داد و گفت: با توجه به فرصتهای موجود و انعطافپذیری که کوبا در زمینه تجاری نشان میدهد، فرصتی برای تشکیل شرکتهای جدید و گسترش فعالیتهای اقتصادی مشترک دو کشور وجود دارد.
او سیاست اصلی دولت کوبا را رفع نیازهای اولویتدار مردم و جامعه کوبا از طریق ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید ملی دانست و تاکید کرد: بهترین راه برای مقابله با هزینههایی که تحریمهای آمریکا بر اقتصاد کوبا تحمیل میکند، سرمایهگذاری بر روی تولید در داخل کوبا است.
وزیر تجارت داخلی کوبا ضمن تاکید بر اراده دولت کوبا برای حمایت از سرمایهگذاران خارجی، تصریح کرد: سرمایهگذاران هم باید ریسک سرمایهگذاری را بپذیرند. ما آمادگی داریم از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هاوانا، مهمترین خطوط کاری و نیازهای اولویتدار مان از جمله در حوزههای انرژی، مواد غذایی و پوشاک و ... را منتقل کنیم و در این زمینهها همکاری داشته باشیم.