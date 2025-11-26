از طلای سرخ کوهین تا تهدید زیست‌محیطی در بویینک در بسته شهروند خبرنگار

گزارش‌های مردمی در بسته شهروندخبرنگار حاکی از پیشرفت پروژه‌هایی مانند پیست موتورسواری الوند و شروع برداشت زعفران در کوهین است، اما همزمان نگرانی‌هایی درباره آلودگی قیر در بویینک و لزوم آسفالت‌ریزی جاده مرگسین مطرح می‌شود.