از طلای سرخ کوهین تا تهدید زیستمحیطی در بویینک در بسته شهروند خبرنگار
گزارشهای مردمی در بسته شهروندخبرنگار حاکی از پیشرفت پروژههایی مانند پیست موتورسواری الوند و شروع برداشت زعفران در کوهین است، اما همزمان نگرانیهایی درباره آلودگی قیر در بویینک و لزوم آسفالتریزی جاده مرگسین مطرح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، شهروندان در بسته شهروند خبرنگار امشب درباره انجام فعالیتهای عمرانی و خدماتی در شهر گفتند که باید در زمان مناسب باشد تا ایجاد ترافیک نکند.
تخلیه قیر در زمینهای روستای بویینک بخش کوهین هم موضوعی است که تهدیدی جدی برای محیط زیست این روستا و همچنین کشاورزی است.
یکی از شهروندان هم از پیست موتورسواری شهر الوند گفته که در حال آماده سازیست این پیست بزرگترین پیست موتورسواری استان است و در مراحل پایانی بهره برداری قرار دارد.
برداشت زعفران در کوهین موضوع بعدی شهروندخبرنگار است، یک هکتار در زمین کشاورزی این شهر به زیر کشت طلای سرخ رفته است.
شهروندی هم از جاده کمربندی خورهشت به روستای مرگسین گفته که نیاز به بهسازی و روکش آسفالت دارد.