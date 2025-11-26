نمایش اتحاد مردم شهرستانهای استان در سالروز تشکیل بسیج
به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مردم ولایتمدار شهرستان هایی استان باردیگر گرد هم آمدند و اتحاد و همدلی را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستانهای مختلف استان در مراسمی یکپارچه و پرشور حضور یافتند.
این گردهمایی بزرگ که با حضور اقشار مختلف جامعه از جوانان و بسیجیان گرفته تا خانوادههای معظم شهدا برگزار شد، فرصتی دوباره برای نمایش همبستگی، وحدت و روحیه خدمتگزاری مردم بود.
شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی، تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب و تأکید بر تداوم فرهنگ بسیجی، این روز تاریخی را گرامی داشتند.