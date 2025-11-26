به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ عیسی روشن قلب با بیان اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری قهوه خارجی غیر استاندارد در یک واحد مسکونی و آسیاب آن در شرایط غیر بهداشتی و توزیع در سطح شهر گفت: با انجام اقدامات نامحسوس و بررسی‌های همه جانبه، صحت موضوع محرز و محل دقیق نگهداری و دپوی کالای قاچاق شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت بیان داشت: ماموران کلانتری ۱۲ با هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر، ۷۵۰ کیلوگرم دانه قهوه خارجی قاچاق و غیراستاندارد کشف کردند.

وی از معرفی متهم ۳۴ ساله این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال برآورد کردند.