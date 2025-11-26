استاندار و فرمانده سپاه فجر فارس همزمان با آغاز هفته بسیج با خانواده شهیدان شیرعلی سلطانی و مرتضی جاویدی دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این دیدار استاندار و فرمانده سپاه فجر فارس همزمان با ۵ آذر سالروز تاسیس بسیج، و آغاز هفته بسیج با خانواده شهید حاج شیر علی سلطانی و شهید حاج مرتضی جاویدی دیدار کردند.

این دیدار فرصتی بود تا شخصیت و فداکاری و ایثار این دو شهید که که شهید بی سر و اشلو لقب گرفته‌اند بازخوانی و یادآوری شود.

طرح دیدار با خانواده معظم شهدا با عنوان طرح سردار شهید غلامحسین غیب پرور در سراسر کشور در هفته بسیج اجرا می‌شود.