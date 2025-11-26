۸۰۰ طرح عمرانی و محرومیت زدایی به همت گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان (عج) در مناطق جنوب شرقی کشور در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛فرمانده گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان عج در یادواره ۱۲۰ شهید گروه مهندسی رزمی و پدافند غیر عامل ۴۰ صاحب الزمان عج گفت: در دوران دفاع مقدس نیروهای لشکر مهندسی رزمی ۴۰ در سنگر سازی،پل های شناور و اقدامات تأمینی فعال بودند .

سردار کوروش بیگی افزود:بعد از دفاع مقدس هم این گروه در حوزه های تأمینی در مرزها و ساخت جاده های مناطق محروم مرز نشین فعال است.

وی با اشاره به اینکه تا به امروز این گروه در ساخت دیوار مرزی جنوب شرقی کشور فعالیت داشته، ادامه داد :در بزرگ ترین طرح آبرسانی سیتان و بلوچستان هم بچه های گروه مهندسی رزمی ۴۰ صاحب الزمان عج فعال هستند.