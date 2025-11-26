به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ بر اساس بیانیه مطبوعاتی دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ سیزده نفر پس از آتش سوزی بزرگ در یک منطقه مسکونی در منطقه تای پو هنگ کنگ در بعدازظهر روز چهارشنبه کشته شدند.

اداره خدمات آتش نشانی دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ اعلام کرده که از این حادثه در ساعت ۲:۵۱ بعداز ظهر به وقت محلی مطلع شده است.

به گفته مقام‌های هنگ‌کنگ، آتش‌سوزی گسترده امروز در چند برج یک مجتمع مسکونی، رخ داده و به علت حجم شعله‌های آتش عملیات نجات هنوز در حال انجام است.