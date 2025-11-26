فرمانده انتظامی شهرستان مُهر گفت: ۳ هزار و ۲۰۰ عدد سیگار الکترونیکی یکبار مصرف خارجی بدون مجوز در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصراله دهقان گفت : ماموران انتظامی این فرماندهی به یک سواری پژو 405 حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود : ماموران در بازرسی از این خودرو ۳ هزار و ۲۰۰ عدد سیگار الکترونیکی یکبار مصرف (پاد) خارجی بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مهر با بیان اینکه راننده دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد، گفت : کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال برآورد کردند.