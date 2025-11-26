خبر‌هایی از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در شهر‌های گنبدکاووس، آزادشهر و شهر صادق آباد تا بهره مندی اهالی منطقه کرامت سیدآباد گنبدکاووس از خدمات ویزیت رایگان را در بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت هفته بسیج مراسم بزرگداشت شهدا در شهر‌های گنبد کاووس، آزادشهر و شهر صادق آباد برگزار شد.

در این مراسم راویان دوران ۸ سال دفاع مقدس از رشادت‌های رزمندگان و جانفشانی‌های شهدا برای حفظ خاک وطن گفتند.

همچنین بر تداوم راه شهدا و حفظ آرمان‌های آنها تاکید کردند.

همچنین به مناسبت هفته بسیج جمعی از بسیجیان علی آباد کتول با حضور در گلزار شهدا با آنان تجدید میثاق کردند و مزار این عزیزان را عطر افشانی کردند.

به مناسبت هفته بسیج و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اجتماع خیمه مادری با هدف معرفی الگوی برتر در سبک زندگی؛ سیره زندگی حضرت فاطمه (س) در کلاله برپا شد.

دانش آموزان گنبدی در همایش «وطن‌یار» یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشتند.

به مناسبت هفته بسیج مرکز مشاوره خانواده مهر در شهر‌های کلاله و گالیکش راه اندازی شد.

به مناسبت هفته بسیج، اهالی منطقه کرامت سیدآباد گنبد کاووس از خدمات ویزیت رایگان بهره‌مند شدند.