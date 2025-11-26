پخش زنده
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: لوازم خانگی بیشترین کالای قاچاق تحویلی به این سازمان از سوی یگانهای کاشف است و تکلیف آنها به چهار شیوه تعیین میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، علی صفری بیان کرد: بعد از لوازم خانگی بیشترین کالای تحویلی به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از سوی یگانهای کاشف، کالاهای سریع الفساد، سریع الااشتعال و متروکه است.
وی با بیان اینکه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شرکت دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است، افزود: جمع آوری، نگهداری، اداره و سرپرستی و در نهایت تعیین تکلیف کالا و اموال قاچاق، ضبطی و متروکه در چهار شیوه فروش، اعاده، استرداد و انهدام از جمله وظایف این سازمان است.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور با اشاره به اینکه تعیین تکلیف اموال تملیکی دولت با رعایت توامان حقوق مردم و صرفه و صلاح دولت بر عهده سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است، گفت: در همین راستا این سازمان پارسال در مجموع ۱۲۰ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق و متروکه فروخت و ۲۵ هزار میلیارد ریال نیز درآمد کسب کرد.
صفری ادامه داد: این سازمان تنها با دریافت مجوزهای لازم از دستگاه قضایی اقدام به تعیین تکلیف کالاها میکند و براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است.
وی اضافه کرد: در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است و در صورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه میشود.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور گفت: در استرداد کالاها سازمان وظایفی دارد و تا زمانی که رای مربوط به استرداد کالا صادر نشده ملزم به نگهداری در انبارها هستیم و در ارتباط با اعاده کالاها هم ملزم به اعاده آن به صاحبان خود هستیم، اما در صورتی که طی پنج ماه وضعیت کالاها تعیین تکلیف نشود، متروکه و تحویل سازمان میشود.
صفری ادامه داد: کالاهایی که قابل مصرف و عرضه در چرخه اقتصاد کشور هستند از طریق مزایده و حراج به فروش میرسد و کالاهایی که قابلیت مصرف ندارند امحا و منهدم میشوند و از بین میروند به طوری که داروهای غیرقابل مصرف و ماینرهای غیرمجاز به صورت فنی امحا میشوند.
وی با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده در سالهای اخیر به ویژه از سال ۱۴۰۰ رسوب کالا در انبارهای این سازمان به طور چشمگیر کاهش یافته است، افزود: علاوه بر کاهش رسوب کالا در این مدت، با تامین تجهیزات مورد نیاز از جمله قفسه بندی، وضعیت نگهداری کالا در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بهتر شده است.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور در مورد ماینرهای جمعآوری شده نیز اظهار کرد: ماینرهای کشف و ضبط شده از سالهای گذشته به صورت فنی امحاء شدند تا دوباره از آنها نتوان استفاده کرد.
صفری بیان کرد: مزایده و حراج کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی بر پایه قیمت اعلامی از سوی کارشاسان رسمی دادگستری است و آییننامه و اساسنامه مخصوص به خود را دارد و فضا رقابتی است و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار میشود و همه به آن دسترسی دارند و میتوانند در مزایده و حراج شرکت کنند.
وی اضافه کرد: پویایی و تحرک بیشتری در سازمان اموال تملیکی شکل گرفته و سامانه یکپارچه اموال تملیکی (سیات) با هدف شناسایی دقیق و کاربردی کالاهای قاچاق ورودی به انبارهای اموال تملیکی و در راستای شفافیت بیشتر راهاندازی شده است.
ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کشور ادامه داد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است و ساماندهی انبارها، مکانیزاسیون، قفسه بندی و تجهیز انبارها، برگزاری مزایدههای الکترونیکی، حراجیهای حضوری و نظارت بر اقدامات منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد.
صفری ساختار سازمانی را یکی از چالشهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بر شمرد و گفت: فرایند تغییر ساختار سازمان اموال تملیکی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده که بر این اساس ساختار جدید جایگزین ساختار قبلی سازمان خواهد شد.