به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کرمی با اشاره به اینکه از سهمیه ۱۱۸ هزار و ۶۹۴ تن انواع کود‌های شیمیایی در استان کردستان بالغ بر ۹۱ هزار تن توزیع شده است گفت: از این مقدارکود توزیع شده، ۷۹ هزار تن ازته و ۱۲ هزار تن آن فسفاته و پتاسه بوده است.

وی اظهار داشت: توزیع کود سوپر فسفاته تریپ و کود‌های ازته و پتاسه از فردا شروع میشود و باغداران باید سریع برای دریافت به مراکز خدمت مراجعه کنند.

به گفته کرمی تامین کود‌های شیمایی امسال بالغ بر ۲۲ هزار تن نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی کردستان اظهار افزود: تعداد ۱۱۴ عامل توزیع کننده وعامل توزیع فروش در بخش خصوصی و اتخادیه تعاونی‌های روستایی کار توزیع کود‌های شیمیایی بین باغداران کردستانی را بر عهده دارند.