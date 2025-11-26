به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مجتبی شجاعی در نشست شورای دانشگاه تربت‌حیدریه و دیدار با وزیر علوم بر ضرورت حمایت از دانشگاه‌های شهرستان تأکید کرد و گفت: تربت‌حیدریه به دنبال تقویت دانشگاه مسئله‌محور برای حل چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه است.

وی با اشاره به واگذاری ۴۰ هکتار زمین به دانشگاه و نیاز فوری به تکمیل خوابگاه‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، خواستار توجه ویژه وزارت علوم به زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی شهرستان شد.

فرماندار تربت‌حیدریه یکی از دغدغه‌های اصلی شهرستان را وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی دانست و گفت: دانشجویان امانت ما هستند و باید شرایط اسکان مناسبی برای آنان فراهم شود.

شجاعی ادامه داد: برای تکمیل طرح های عمرانی نیمه‌تمام دانشگاه، با ۲۰ میلیارد تومان می‌توان کلاس‌ها و خوابگاه‌ها را به سرانجام رساند. بخشی از این هزینه از سوی نیکوکاران تأمین شده و اکنون منتظر سهم دولت هستیم.

ایجاد دانشکده علوم انسانی در تربت‌حیدریه مطالبه جدی منطقه جنوب خراسان رضوی

حجت‌الاسلام صافدل، مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های تربت‌حیدریه، در نشست شورای دانشگاه با اشاره به رتبه دوم فرهنگی دانشگاه در سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از عوامل اصلی این موفقیت، توجه به پیوست‌های فرهنگی و هویتی در فعالیت‌های دانشگاهی بوده است و باید این رویکرد در همه برنامه‌ها استمرار یابد.

او با بیان اینکه بیش از یک میلیون دانش‌آموز در منطقه جنوب خراسان رضوی در آستانه ورود به دانشگاه هستند و حدود ۶۰ درصد آنان در رشته‌های علوم انسانی تحصیل می‌کنند، افزود: نبود دانشکده علوم انسانی در دانشگاه تربت‌حیدریه یک خلأ جدی است و باید در بازنگری آمایشی آموزش عالی برای این شهرستان دیده شود.