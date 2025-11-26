روابط عمومی اداره آموزش و پرورش کیش اعلام کرد: مدارس کیش به دلیل پیشگیری از شیوع آنفلوانزا غیر حضوری برگزار می شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، امیری افزود: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و موافقت استاندار هرمزگان، فعالیت مدارس به علت کنترل و پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا، تمامی مقاطع تحصیلی در کیش از فردا پنج شنبه ششم تا یکشنبه نهم آذر غیر حضوری است.

مدیران مدارس موظف هستند برنامه آموزشی خود را از فضای پیام رسان شاد دنبال کنند و تکالیف و محتوای مرتبط را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند تا فرآیند یادگیری دچار وقفه نشود.

ساعت آموزش در برنامه شاد برعهده مدیران مدارس است.