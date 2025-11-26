به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با توجه به فرارسیدن فصل سرما و با هدف کاهش آلودگی هوا، براساس پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف انرژی و تأکیدات شورای راهبری تحول اداری استان حسب موافقت استاندار مرکزی ساعت کاری تمامی دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها که امکان دورکاری برای آنها فراهم است، به استثناء دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان و عملیاتی در حوزه‌های آموزشی و بهداشتی و مراکزی که دارای نوبت کاری و کشیک بوده و مستقیماً به مردم ارائه خدمت می‌نمایند (بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی پایگاه‌های انتقال خون و تعدادی از شعب منتخب بانک‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری) با تشخیص مدیر واحد ذی ربط روز‌های پنج شنبه از مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ تا پایان اسفند سال جاری با استفاده از ظرفیت آئین نامه دورکاری موضوع تصمیم نامه شماره ۷۶۴۸۱۴۴۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۰۷ تعطیل هستند.

ضروری است مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت نمایند که اجرای مفاد بخشنامه موصوف هیچ گونه خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و تداوم ارائه خدمت به مردم ایجاد ننماید.