شورای اطلاع‌رسانی دولت با صدور بیانیه‌ای سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین و روز بسیج را تبریک و از این نهاد انقلابی در همراهی با دولت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن بیانیه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین در ادامه آمده است:

«بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده‌اند.» (امام خمینی (ره))

بسیج یکی از اولین رویش‌های انقلاب اسلامی و یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی قدس‌السره است که در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. نهادی که خیلی زود به یکی از ارکان مردمی و ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شد و نقش پررنگ و موثری در رویداد‌های پس از انقلاب داشت.

همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند: «بسیاری از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های مختلف مرهون تفکر و میل بسیجی است.» این نهاد برخاسته از میان مردم در طول هشت سال جنگ تحمیلی، پیشانی دفاع از ایران شد و در طول سال‌های پس از جنگ نیز نقشی موثر در امور داوطلبانه و مردم‌یاری داشته است، بطوریکه کمتر رویدادی از سیل و زلزله تا سازندگی و ... را می‌توان یافت که اثری از آن قابل رویت نباشد.

بسیج مستضعفین در طول سال‌ها همچون نهادی قدرت‌مند در شکل‌گیری کار داوطلبانه و مصداق بارز اقدامات عملی برای ایران است. نهادی که همه دوست‌داران ایران و نظام جمهوری اسلامی وظیفه دارند تا از آن در برابر تخریب دشمنان، خطر جناحی شدن و مصادره آن صیانت کنند.

دولت چهاردهم همانگونه که رئیس جمهور تاکید کرده باور دارد که «با نگاه بسیج برای ساختن مملکت می‌توان برای از بین بردن بی‌عدالتی و برای خدمت به مردم اقدام کرد و برای عزت کشور و ایرانمان، هیچ راهی جز آن نگاه بسیجی نیست، لذا باید بیاییم و کشور را بسازیم.»

شورای اطلاع‌رسانی دولت با تبریک سالروز تاسیس بسیج مستضعفین و فرارسیدن روز و هفته بسیج وظیفه خود می‌داند تا از اقدامات این نهاد در طول جنگ ۱۲روزه تحمیلی، مردم‌یاری و همراهی با دولت قدردانی کند.