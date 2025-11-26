پخش زنده
همزمان با هفته بسیج و کتاب و کتابخوانی، در آیینی از کتاب شاخصهای انقلابیگری در اندیشه امام خامنهای و سیره شهدای شاخص انقلاب درقم رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کتاب شاخصهای انقلابیگری در اندیشه امام خامنهای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از اساتید برجسته و پژوهشگران حوزوی در کتابخانه آیت الله حائری مدرسه علمیه فیضیه قم رونمایی شد در ۳۶۷ صفحه با رویکرد علمی و تحلیلی، به تبیین مؤلفههای انقلابیگری در گفتمان رهبری و معرفی الگویی از شهدا برای نسل امروز میپردازد.
حجتالاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین، با تقدیر از تمرکز نویسنده بر «انگیزه» و «بینش» شهدا، این رویکرد را ارزشمند و ضروری دانست.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب، انس عمیقی با قرآن، نهجالبلاغه و سیره اهلبیت (ع) دارند، افزود:تمام سخنرانیها و اندیشههای رهبری، برگرفته از قرآن و معارف اهلبیت است. اینکه معظمله با وجود حجم بالای مسئولیتها، در همه شرایط خواندن قرآن را در اولویت قرار میدهند، برای همه ما باید الگو باشد.