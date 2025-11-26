همزمان با هفته بسیج و کتاب و کتاب‌خوانی، در آیینی از کتاب شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب درقم رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،کتاب شاخص‌های انقلابی‌گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدای شاخص انقلاب اسلامی که با حضور جمعی از اساتید برجسته و پژوهشگران حوزوی در کتابخانه آیت الله حائری مدرسه علمیه فیضیه قم رونمایی شد در ۳۶۷ صفحه با رویکرد علمی و تحلیلی، به تبیین مؤلفه‌های انقلابی‌گری در گفتمان رهبری و معرفی الگویی از شهدا برای نسل امروز می‌پردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین، با تقدیر از تمرکز نویسنده بر «انگیزه» و «بینش» شهدا، این رویکرد را ارزشمند و ضروری دانست.

وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب، انس عمیقی با قرآن، نهج‌البلاغه و سیره اهل‌بیت (ع) دارند، افزود:تمام سخنرانی‌ها و اندیشه‌های رهبری، برگرفته از قرآن و معارف اهل‌بیت است. اینکه معظم‌له با وجود حجم بالای مسئولیت‌ها، در همه شرایط خواندن قرآن را در اولویت قرار می‌دهند، برای همه ما باید الگو باشد.

حجت الاسلام والمسلمین روانبخش خاطرنشان کرد: اندیشه‌ها، مشی و منش رهبری ریشه در سیره اهل‌بیت و قرآن دارد و قرآن و حدیث، باور عمیق ایشان شده است؛ به همین دلیل روحیه انقلابی‌شان محکم و استوار است.