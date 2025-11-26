هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران با پیروزی تیم‌های شهرداری ارومیه، پیکان، صنعتگران امید، سپاهان، رازین پلیمر و فولاد سیرجان به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز چهارشنبه با شش دیدار در شهر‌های گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری شد.



دومین برد ارومیه مقابل پاس ثبت شد

در دیگر دیدار حساس این هفته لیگ برتر مردان شهرداری ارومیه که با یک برد و سه امتیاز در رتبه سوم جدول قرار دارد، میزبان پاس گرگان در سالن غدیر ارومیه بود. پاس گرگان که با یک امتیاز در جایگاه هشتم جدول است، برای ارتقا جایگاه محکوم به شکست میزبان است، اما شکست ارومیه کار آسانی برای تیم‌ها نیست.

دیدار دو تیم ارومیه و پاس گرگان با مراسم ویژه‌ای به یاد زنده‌یاد صابر کاظمی شروع شد و سپس بازیکنان دو تیم رقابت‌خود را شروع کردند.

خلیل یگانه مجد و اصغر میرزایی، نظارت بر این مسابقه را برعهده دارند و علیرضا غریب و مجتبی بیداریان داوران اول و دوم این دیدار هستند.

ترکیب شروع کننده پاس گرگان در این دیدار شامل دانیال صادقی، کیانوش حیدری، موعود آقاپور، بابک موسوی، مصطفی نجفی، مهدی ظفری و حمیدرضا خجسته (لیبرو) بود.

عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم شهرداری ارومیه نیز از ترکیب محمد فلاح، رمضان صحبتی، امیر رضا آفتاب آذری، سیلم چپرلی، ائلشن داوودی پور، جواد حسین آبادی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

تیم شهرداری ارومیه در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه مشابه ست نخست فاتح میدان شد.

ارومیه در ست سوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این مسابقه باشد. این دیدار ۸۵ دقیقه طول کشید و پنج هزار نفر تماشاگر داشت.



سوغات شیرین سپاهانی‌ها از دل کویر

تیم مس رفسنجان که در هفته نخست موفق به شکست سه بر دو پاس گرگان شده بود و دو امتیاز به دست آورد و در جایگاه هفتم قرار گرفت، این هفته در بازی خانگی میزبان فولاد مبارکه سپاهان بود.

این دیدار در حالی آغاز شد که نماینده اصفهان با یک امتیاز در جایگاه دهم جدول قرار داشت و در رفسنجان به دنبال نخستین برد خود در لیگ برتر والیبال مردان امسال بود.

شهباز صدری و مجید محسنی شوشتری ناظران فنی و داوری این دیدار هستند و قضاوت آن را نیز امید فولادی وندا و علیرضا پوردهقان به عنوان داوران اول و دوم برعهده دارند.

نماینده رفسنجان در این دیدار با ترکیب علیرضا شاه علی، امیر رضا سرلک، ناصر رحیمی (لیبرو)، فاضل پژومان، جاوید اسماعیل زاده، امیر حسین ناوی و مهران فیض امام دوست مسابقه شروع کرد.

فولادی‌ها نیز از ترکیب علیرضا بهبودی، امیر غفور، سهند الله وردیان، آرمین تشکری، امیرحسین فرهادی، شایان شاهسوند و محمدرضا موذن (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره بردند.

فولاد مبارکه سپاهان در ست اول و دوم این مسابقه با نتیجه مشابه ۲۵ بر ۲۳ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا دو بر صفر در ست شماری جلو بیافتد.

در ست سوم تیم مس رفسنجان با امتیاز به دور از انتظار ۲۵ بر ۱۲ مغلوب شد تا در دیدار خانگی مغلوب فولاد مبارکه سپاهان شود.

این دیدار ۹۳ دقیقه طول کشید و یک هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت.



نخستین برد سوپر لیگی رازین پلیمر با شکست چادر ملو

رازین پلیمر، تیم تاره وارد لیگ برتر در هفته دوم میزبان چادر ملو ارکان در خانه والیبال تهران است. رازین که در هفته نخست یک امتیاز به دست آورد و در رتبه نهم قرار گرفت، در این بازی خانگی به دنبال نخستین برد سوپر لیگی خود است، اما چادر ملو تیمی از پیش باخته نیست و پیش بینی می‌شود که مسابقه سختی در انتظار دو تیم است.

نادر انصاری به عنوان ناظر فنی و بهروز جعفری به عنوان ناظر داوری، نظارت این مسابقه را برعهده داشتند.

همچنین کیوان عابدزاده، مهدی نویدی نو و جواد مرآتی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، قضاوت دیدار دو تیم رازین و چادر ملو را برعهده دارند.

رازین پلیمر این مسابقه را با ترکیب یونس رمضانی، ⁠محمد رضا آل جلیل، ⁠حامد نظری، ⁠علی ولی زاده، ⁠آرمان آتشین، ⁠عرفان محمدی و ⁠علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) شروع کرد.

علیرضا طلوع کیان نیز در ابتدای این مسابقه ابراهیم وادی، ⁠محسن دلاوری، ⁠علیرضا مصلح آبادی، ⁠علیرضا عبدالحمیدی، ⁠امیر پژومان، ⁠آرمین قیلچ نیازی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) را به میدان فرستاد.

میزبان در ست نخست موفق به شکست ۲۵ بر ۱۷ چادر ملو اردکان شد تا بازیکنان با انگیزه این تیم برای ست دوم آماده‌تر شوند. رازین پلیمر در ست دوم نیز برتری خود را به رخ حریف کشید و ۲۵ بر ۱۵ فاتح میدان شد.

شاگردان مرتضی هداوندی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد لیگ برتری خود دست یابند.

این دیدار ۹۸ دقیقه طول کشید و یک کارت زرد داشت که محمدرضا رحمانی از تیم چادر ملو اردکان آن را دریافت کرد.



صنعتگران در ورامین از سد سایپا گذشت

ورامین به عنوان شهر میزبان سایپا در لیگ برتر والیبال مردان امسال است و در سیزدهمین مسابقه لیگ برتر تیم‌های سایپا تهران و صنعتگران امید در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف یکدیگر رفتند تا این سالن بعد از سال‌ها (۱۳۸۶ روز) شاهد رقابت دو تیم سوپر لیگی باشد.

دو تیم صنعتگران و سایپا بدون برد و امتیاز در رتبه دوازدهم و سیزدهم جدول هستند و فاتح این دیدار نخستین برد خود را به دست می‌آورد تا چند پله صعود در جدول تجربه کند.

مرتضی اکرمی به عنوان داور اول، رمضان جلال (داور دوم) و محمدرضا درفش کاویان به عنوان داور ویدئوچک قضاوت این مسابقه حساس را برعهده دارند.

همچنین حسین پورکاشیان و علی‌اصغر حاجی‌کاظمی ناظران فنی و داوری این دیدار هستند.

تیم صنعتگران امید این دیدار را با ترکیب طا‌ها بهبودنیا، عمران کوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، پویا آریا خواه، محمدرضا مشهدی و سجاد جلوداریان شروع کرد.

در آنسوی میدان نیز رضا صفایی سرمربی سایپا برای شروع این مسابقه از ترکیب احد رضایی، مهرداد شیبانی، امیر افشار، مجتبی قلی‌زاد، امیر خداپرستی، میلاد مومنی و رضا اصلانی استفاده کرد.

نارنجی پوشان سایپا به رغم میزبانی در ست نخست ۲۰ بر ۲۵ نتیجه را به صنعتگران واگذار کردند و در ست دوم نیز شاگردان غلامرضا مومنی مقدم باز هم فاتح میدان شدند و ۲۷ بر ۲۵ به پیروزی رسیدند تا تنها یک گام تا برد نهایی فاصله داشته باشند.

ست سوم این دیدار با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ به سود صنعتگران به پایان رسید تا این تیم سه بر صفر فاتح میدان شود، اما در پایان دیدار حاشیه‌هایی بوجود آمد که حمزه زرینی بازیکن تیم صنعتگران تماشاگران و مردم را دعوت به آرامش کرد.

در ست سوم این مسابقه دو کارت زرد از سوی داور اول به بازیکنان نشان داده شد که امیر افشار از سایپا و محمدرضا مشهدی از صنعتگران امید دریافت کنندگان این کارت‌ها بودند.

در مجموع این دیدار ۱۰۰ دقیقه طول کشید و پانصد تماشاگر در سالن شهید گل عباسی داشت.



برد سخت مدافع عنوان قهرمانی مقابل چشم‌های پرشور گنبدی

در یکی از بازی‌های مهم این هفته نماینده گنبد (استقلال) که بعد از یک سال دوری دوباره به لیگ برتر والیبال برگشته است، در سالن المپیک این شهر میزبان فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی بود.

این مسابقه از دو جهت اهمیت داشت، یکی اینکه مردم علاقمند به والیبال منطقه گنبد کاووس بار دیگر شاهد برگزاری سوپر لیگ در سالن المپیک خواهند بودند و بعد از ۶۲۱ روز میزبان این رویداد مهم هستند، آخرین میزبانی گنبدی‌ها به تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بر می‌گردد که نماینده این شهر مقابل نیان الکترونیک به میدان رفت.

نکته دوم اینکه نخستین حریف خانگی نماینده گنبد در لیگ برتر مردان امسال تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی است که و پیروزی برابر این تیم می‌تواند خط و نشان گنبدی‌ها برای حریفان در بازی‌های خانگی باشد.

خضرالله ترابی، احمد دامغانی‌نژاد، قادر صادقی و حامد آقابراری به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این دیدار را برعهده داشتند که با یک دقیقه سکوت به احترام زنده یاد صابر کاظمی شروع شد.

همچنین جبار قوچان‌نژاد سرپرست سازمان لیگ فدراسیون والیبال تماشاگر و ناظر ویژه این مسابقه بود تا از نزدیک عملکرد دو تیم و روند برگزاری این دیدار حساس را زیر نظر بگیرد.

ترکیب شروع کننده استقلال گنبد در این دیدار شامل مهرداد بابایی، رضا عابدینی، قاسم کارخانه، آرمین رنجبر، وحید عابدنیا، بهزاد حیدرشاهی و موسی سخاوی (لیبرو) بود.

بهروز عطایی سرمربی تیم فولاد سیرجان ایرانیان نیز از ترکیب امیرحسین توخته، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی، امین خواجه، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

استقلال گنبد به رغم حمایت هواداران به شمار در ست‌های اول و دوم ۲۲ بر ۲۵ و ۲۳ بر ۲۵ نتیجه را به فولاد واگذار کرد تا در ست شماری دو بر صفر عقب بیافتد.

سومین ست این دیدار پرتماشاگر نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ به سود فولاد سیرجان ایرانیان به پایان رسید تا شاگردان بهروز عطایی سه بر صفر فاتح این مسابقه شوند.

این مسابقه دو هزار و ۸۰۰ تماشاگر داشت و به مدت ۹۵ دقیقه پیگیری شد.



دومین برد متوالی پیکانی‌ها

سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم میزبان آخرین دیدار این هفته لیگ برتر مردان است که تیم‌های پیکان تهران و طبیعت اسلامشهر مقابل یکدیگر صف آرایی کردند.

پیکانی‌ها در حالی میزبان هستند که با یک برد و سه امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارند و شاگردان ابراهیم وادی در تیم طبیعت با یک برد و دو امتیاز در رتبه ششم جدول هستند.

تلاش برای دومین برد یکی از نکات حساس و کلیدی این دیدار است که علیرضا گیلانی و مهرداد شوشتری ناظران فنی و داوری آن هستند.

از سوی دیگر قضاوت این مسابقه برعهده داود نافعی، هادی تیموری و مرتضی حسن علایی به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک است.

گفتنی است تیم‌های شهداب یزد و مهرگان نور نیز دیدار این هفته خود را روز یکشنبه دوم آذر در یزد برگزار کردند و شهدابی‌ها موفق به شکست سه بر صفر حریف شدند.

پیکانی‌ها با ترکیب خوزه ماسو، عیسی ناصری، احسان دانش دوست، سینا نیک پور، میلوش، امیر ملا عباسی و مهران توانا در ابتدای این مسابقه به میدان رفتند.

ابراهیم وادی نیز در شروع این دیدار از ترکیب افشین فتاح، علی یوسف پول، امیر زارع، امیر کرمی، عرفان نوروذی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور در تیم طبیعت بهره برد.

طبیعت در ست اول این مسابقه با نتیجه به دور از انتظار ۲۵ بر ۱۱ مغلوب پیکان شد، اما در ست دوم جبران کرد و ۲۵ بر ۱۷ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

پیکانی‌ها در ست سوم دوباره به بازی مسلط شدند و ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتند.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شوند به دومین برد متوالی خود دست یابند.

این دیدار در مدت زمان دو ساعت و ۱۵ دقیقه پیگیری شد و سه کارت زرد داشت که امیر کرمی از طبیعت و خوزه ماسوآوارز از پیکان در ست چهارم کارت زرد دریافت کردند و تیم پیکان در ست سوم اخطار تاخیر دریافت کرد.



نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر مردان و تداوم صدرنشینی شهداب

تیم‌های شهداب یزد، شهرداری ارومیه، رازین پلیمر، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد مبارکه سپاهان، صنعتگران امید و پیکان تهران در دیدار‌های هفته دوم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل هفت بازی به قرار زیر است:

شهداب یزد ۳ – مهرگان نور صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰)

استقلال گنبد صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵)

مس رفسنجان صفر – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۲ بر ۲۵)

شهرداری ارومیه ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۹)

رازین پلیمر ۳ – چادر ملو اردکان صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۲)

سایپا تهران صفر – صنعتگران امید ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۷ و ۲۲ بر ۲۵)

پیکان تهران ۳ – طبیعت اسلامشهر یک (۲۵ بر ۱۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

جدول لیگ برتر والیبال مردان در پایان هفته دوم بدین شکل است:

۱- شهداب یزد دو برد و ۶ امتیاز

۲- شهرداری ارومیه دو برد و ۶ امتیاز

۳- پیکان تهران دو برد و ۶ امتیاز

۴- فولاد سیرجان ایرانیان دو برد و پنج امتیاز

۵- رازین پلیمر یک برد و چهار امتیاز

۶- فولاد مبارکه سپاهان یک برد و چهار امتیاز

۷- صنعتگران امید یک برد و سه امتیاز

۸- مهرگان نور یک برد و سه امتیاز

۹- طبیعت اسلامشهر یک برد و دو امتیاز

۱۰- مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز

۱۱- پاس گرگان بدون برد و یک امتیاز

۱۲- چادر ملو اردکان بدون برد و امتیاز

۱۳- سایپا تهران بدون برد و امتیاز

۱۴- استقلال گنبد بدون برد و امتیاز