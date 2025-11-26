پخش زنده
طرح پتروشیمی دالاهو در منطقه عسلویه استان بوشهر با سرمایهگذاری بخش خصوصی و با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاستجمهوری، افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه در ادامه سفر خود به استان بوشهر، ضمن افتتاح این طرح پتروشیمی که با سرمایهگذاری بخش خصوصی از سوی گروه صنعتی «انتخاب» اجرا شده است، از بخشهای مختلف آن بازدید کرد و در جریان جزئیات فعالیتها و ظرفیتهای تولیدی این مجموعه قرار گرفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور در ابتدای سخنان خود با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ابراز خرسندی کرد که در جمع مردم خونگرم استان بوشهر و فعالان صنعت پتروشیمی حضور دارد.
قائمپناه با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه کشور گفت: «همه برای ایران و به نام ایران تلاش میکنند. خوشحالم که بخش خصوصی توانمندی داریم؛ بخشی که میتواند کشور را بسازد. مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که اقتصاد و تولید را بخش خصوصی میتواند اداره کند و ریاست محترم جمهور، دکتر پزشکیان نیز بر همین باور است.»
او با اشاره به رویکرد برنامه هفتم پیشرفت افزود: «سیاست در برنامه هفتم بر این است که بخش خصوصی را تقویت کنیم تا ایران را بسازد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که واگذاری صنعت و تولید به بخش خصوصی، مسیر پیشرفت را هموار میکند.»
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به تجربه شوروی سابق و چین تصریح کرد: «اگر همچنان به صنایع دولتی وابسته بمانیم و حاضر نباشیم صنعت و تولید را به بخش خصوصی واگذار کنیم، موفق نخواهیم بود؛ نه در ارتقای کیفیت تولید و نه در افزایش بهرهوری. سیاست دولت و تأکید مقام معظم رهبری بر این است که دست بخش خصوصی را باز کنیم.»
قائمپناه نقش دولت را «سیاستگذاری و صیانت از حقوق مردم» عنوان کرد و گفت: «ما باید سیاستگذاری کنیم و مراقب باشیم که نظام تأمین اجتماعی برای کارگران و همه کسانی که کار میکنند، آسایش و امنیت فراهم کند.»
وی با تأکید بر لزوم پیوند علم و صنعت خاطرنشان کرد: «تولید زمانی اثرگذار است که در کنار آن، مغزهای متفکر این مرز و بوم بهکار گرفته شوند. اگر علم و صنعت در کنار هم قرار بگیرند، روزبهروز توانمندتر، باکیفیتتر و شکوهمندتر خواهیم شد.»
قائمپناه با انتقاد از خامفروشی گفت: «خامفروشی برای کشور سم است. این نعمت خدادادی نباید خام فروخته شود. خوشحالیم که امروز به ۷۰ کشور دنیا صادرات دارید و از اینکه مجموعاً حدود ۲۰ هزار کارگر، کارمند و کارآفرین در واحدهای تولیدی وابسته به این سرمایهگذار، یعنی گروه صنعتی انتخاب، مشغول به کارند، متشکریم.»
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با اشاره به چالشهای اصلی کشور اظهار کرد: «بیکاری، فقر و گرانی سه دشمن جدی کشور هستند. شما با ایجاد اشتغال، به جنگ بیکاری رفتهاید و با تولید ثروت، به کاهش فقر کمک میکنید. کشوری که ثروت تولید کند، فقیر کمتری خواهد داشت و وقتی شغل ایجاد شود، آسیبهای اجتماعی نیز کاهش مییابد.»
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در شفافیت اقتصادی افزود: «وقتی بخش خصوصی واقعی فعال باشد، یعنی از رانت و فساد فاصله میگیریم و از امکانات کشور برای توسعه استفاده میکنیم. امیدوارم روزبهروز بر شمار اینگونه صنایع در کشور افزوده شود.»
قائمپناه استفاده از ظرفیت دانشگاهها را نیز برای توسعه صنایع ضروری دانست و تأکید کرد: «برای پیشرفت پایدار، باید از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی، بهویژه دانشگاههای همین منطقه، بهره بگیریم.»
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: «شرکت ملی پتروشیمی باید تلاش کند هر آنچه در بخشهای دولتی وجود دارد، در خدمت تقویت و توانمندسازی بخش خصوصی قرار گیرد.»
در این مراسم، ارسلان زارع، استاندار بوشهر نیز معاون اجرایی رئیسجمهور را همراهی کرد.