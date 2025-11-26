در سفر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیسجمهور، دو طرح پتروشیمی بخش خصوصی در عسلویه به طور رسمی به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، به گفته حسن عباس زاده، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، این طرحها در قالب طرحهای برنامه هفتم پیشرفت و در راستای توسعه زنجیره ارزش اتیلن و استایرن به بهرهبرداری رسیده است. با راه اندازی این طرحها علاوه بر افزایش ظرفیت تولید پلی استایرنهای عمومی کشور، برای نخستین بار در غرب آسیا تولید پلی استایرن ویژه مواد اولیه لوازم خانگی در کشور آغاز خواهد شد.