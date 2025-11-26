راه‌اندازی دو طرح پتروشیمی در عسلویه

در سفر محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور، دو طرح پتروشیمی بخش خصوصی در عسلویه به طور رسمی به بهره‌برداری رسید.