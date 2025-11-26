به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز در این مراسم گفت: این همایش با هدف نمایش اقتدار، همبستگی و حضور بسیجیان در صحنه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی برگزار شد تا بار دیگر نشان دهیم که بسیج همچنان پای کار انقلاب و نظام ایستاده است.

سرهنگ دشت‌آبادی افزود: بسیج از آغاز انقلاب تاکنون در عرصه‌های مختلف از دفاع مقدس تا سازندگی، خدمت‌رسانی اجتماعی، محرومیت‌زدایی، مقابله با حوادث و بحران‌ها و همچنین ایجاد ثبات و امنیت نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز با علم، دانش و توان تخصصی در همه صحنه‌ها حضور دارد.

سردار فتوحی از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز با اشاره به نقش تاریخی بسیج در پیروزی‌های جبهه مقاومت و مقابله با توطئه‌های دشمنان تصریح کرد: بسیج در هشت سال دفاع مقدس، در حوادث و فتنه‌های داخلی و حتی در نبرد‌های رسانه‌ای و سایبری امروز ثابت کرده که ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور است.