رئیس ادراه بیماری‌های خاص معاونت درمان دانشگاه گفت:یازده عدد دستگاه دیالیز و بیست تخت دیالیز توسط بنیاد بیماری‌های خاص به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اهدا شد.

اهداء ۱۱ عدد دستگاه و ۲۰ تخت دیالیز به دانشگاه علوم پزشکی کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، پروانه فلاح رئیس اداره بیماری‌ها خاص معاونت درمان دانشگاه در این‌باره گفت: با هدف افزایش ظرفیت درمان بیماران کلیوی و بهبود روند ارائه خدمات در بخش دیالیز انجام شد.

وی افزود: این اقدام، گامی مؤثر در راستای حمایت از بیماران خاص و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان کرمان به شمار می‌رود و نقش بزرگی دربهبود شرایط بیماران نیازمند به دیالیز ایفا کرده و امید و آرامش بیشتری برای آنان به همراه خواهد داشت.

رئیس اداره بیماری‌های خاص معاونت درمان دانشگاه، در پایان از همراهی انسان‌ دوستانه و حمایت‌‌های بی‌دریغ بنیاد بیماری‌های خاص صمیمانه تشکر کرد و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال در مسیر خدمت‌ رسانی به بیماران آرزو کرد.