رئیس ادراه بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه گفت:یازده عدد دستگاه دیالیز و بیست تخت دیالیز توسط بنیاد بیماریهای خاص به دانشگاه علوم پزشکی کرمان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، پروانه فلاح رئیس اداره بیماریها خاص معاونت درمان دانشگاه در اینباره گفت: با هدف افزایش ظرفیت درمان بیماران کلیوی و بهبود روند ارائه خدمات در بخش دیالیز انجام شد.
وی افزود: این اقدام، گامی مؤثر در راستای حمایت از بیماران خاص و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان کرمان به شمار میرود و نقش بزرگی دربهبود شرایط بیماران نیازمند به دیالیز ایفا کرده و امید و آرامش بیشتری برای آنان به همراه خواهد داشت.
رئیس اداره بیماریهای خاص معاونت درمان دانشگاه، در پایان از همراهی انسان دوستانه و حمایتهای بیدریغ بنیاد بیماریهای خاص صمیمانه تشکر کرد و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال در مسیر خدمت رسانی به بیماران آرزو کرد.