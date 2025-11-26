فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان گفت: متهمی که با ترفند ارائه و فروش انواع وام از ۴ شهروند به ارزش ۶ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، سرهنگ حسين بيت سياح گفت : در پي اعلام شکايت تعدادي از شهروندان مبني بر اينکه شخصي با وعده دروغين اعطاي انواع وام از آن ها کلاهبرداري کرده است، بررسي موضوع در دستور کار مأموران پليس آگاهي شهرستان دشت ازادگان قرار گرفت.

وي ادامه داد: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد متهم با فروش و وعده پرداخت انواع وام ازشهروندان مبلغ 6 ميليارد ريال دريافت ولي پس از گذشت مدت زماني هيج گونه تسهيلاتي به آن ها ارائه نکرده است.

فرمانده انتظامي شهرستان دشت آزادگان با اشاره به اين که تاکنون چند شاکي در رابطه با اين پرونده اعلام شکايت کرده اند گفت: با تلاش مأموران پليس آگاهي، متهم دستگير که ضمن اعتراف به بزه ارتکابي براي انجام اقدامات قانوني به مرجع قضائي تحويل داده شد.