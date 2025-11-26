به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،همزمان با آخرین روز از هفته گرامیداشت بسیج وایام سوگواری حضرت فاطمه (س) امروز با استقبال پرشور مردم شهید پرور و ولایت مدار و همیشه در صحنه بخش احمد آباد شهرستان مشهد، خادمین حضرت رضا (ع)، بخشدار احمدآباد، مسئولان اجرایی و نیرو‌های نظامی و انتظامی منطقه تشییع شد.

مردم انقلابی و شهید پرور بخش احمدآباد پیکر شهید گمنام دوران هشت دفاع مقدس را از امام زاده روستای امان آباد تا مجتمع میقات الرضا (ع) با گل و گلاب واقامه نماز به امامت امام جمعه بخش احمد آباد حجت الاسلام برزو دشتکی تشییع کردند.

پیکر این شهید والامقام پس از تشییع در محل مجتمع فرهنگی میقات الرضا ازتوابع بخش احمد آباد شهرستان مشهد به خاک سپرده شد.

این شهید گمنام ۱۸ ساله در سال ۱۳۶۴ در عملیات چنگوله منطقه مهران به فیض شهادت نائل آمده است.