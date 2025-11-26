حذف ۱۶۵ پیچ خطرناک با اجرای بزرگترین تونل غرب کشور
طرح احداث تونل کبیرکوه در استان ایلام با طول ۷ کیلومتر و هزینهای بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان، پس از سالها اجرا، موجب حذف ۱۶۵ پیچ خطرناک در مسیر ارتباطی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام اظهار داشت: طرح تونل کبیرکوه که در سال ۱۳۹۲ کلنگزنی شد، در قالب ۸ قطعه اجرایی و با احداث ۶ تونل کوچک و یک تونل بزرگ به طول حدود ۵ کیلومتر به پایان رسید، این مسیر که پیش از این به دلیل شرایط جغرافیایی، یکی از خطرناکترین محورهای استان محسوب میشد، اکنون با حذف گردنههای قدیمی وارد مرحلهای تازه از ایمنی و استانداردسازی شده است.
با این حال، مردم منطقه همچنان خواهان تکمیل روشنایی تونل اصلی هستند.
«تقی پور» پیمانکار طرح روشنایی اتونل کبیرکوه اعلام کرد: اعتبار لازم برای روشنایی تزریق شده و تجهیزات روشنایی در حال خریداری است.
به گفته وی، روشنایی تونل اصلی کبیرکوه تا پیش از دهه فجر به صورت کامل راهاندازی خواهد شد.
گفتنی است علاوه بر تونل اصلی، شش تونل دیگر نیز در قالب این طرح پیشبینی شده که مطالعات و برآوردهای آنها انجام شده و بهزودی پیمانکار اجرایی از طریق سامانه ستاد ایران مشخص و عملیات ساخت آنها آغاز خواهد شد.
برای اجرای این طرح بزرگ، اعتباری نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.