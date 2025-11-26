به گزارش؛ «جعفر رفیعی» مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام اظهار داشت: طرح تونل کبیرکوه که در سال ۱۳۹۲ کلنگ‌زنی شد، در قالب ۸ قطعه اجرایی و با احداث ۶ تونل کوچک و یک تونل بزرگ به طول حدود ۵ کیلومتر به پایان رسید، این مسیر که پیش از این به دلیل شرایط جغرافیایی، یکی از خطرناک‌ترین محور‌های استان محسوب می‌شد، اکنون با حذف گردنه‌های قدیمی وارد مرحله‌ای تازه از ایمنی و استانداردسازی شده است.