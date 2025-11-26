پخش زنده
تفاهمنامه همکاری بین رسانهملی و استانداری گلستان برای اجرای رویداد ملی «ایران جان - گلستان ایران» امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در دیدار علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان با علیرضا کیخا معاون امور استانهای رسانه ملی تفاهمنامه همکاری بین رسانهملی و استانداری گلستان برای اجرای رویداد ملی «ایران جان - گلستان ایران» به منظور تحقق رسانه هویت محور و عدالت گستر در استانداری گلستان امضاء شد.
استاندار گلستان در این دیداری با اشاره به نقش پویش «ایران جان» بهعنوان یک ابتکار رسانهای ملی برای معرفی ظرفیتها و هویت استانها گفت: این طرح فرصتی بینظیر برای معرفی همهجانبه ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان گلستان را فراهم خواهد کرد.
علی اصغر طهماسبی همچنین با اشاره به جاذبههای بی نظیر گلستان افزود: امیدواریم در این یک هفته جاذبهها و توانمندیهای بی نظیر گلستان را معرفی کنیم.
وی گفت: گلستان فرصت بی نظیر سرمایه گذاری دارد که این پویش میتواند این فرصت کم نظیر را برای سرمایه گذاران فراهم کند تا با شناخت این توانمندیهای در گلستان سرمایه گذاری کنند.
در ادامه معاون امور استانهای رسانه ملی هم با اشعار به شعار این رویداد ملی «نگارستان ایران سرزمین برداری» گفت: تلاش میکنیم با بسیج همه ظرفیتها، تجربهای ماندگار و تاثیرگذار در رسانه ملی برای روایت قصههای ناگفته گلستان رقم بزنیم.
علیرضا کیخا با بیان اینکه این برنامه ششمین رویداد ایران جان است که از ۱۵تا ۲۱ آذر روی آنتن رسانه ملی میرود افزود: این پویش قرار است به عنوان فرایندی مستمر اجرا شود و نه صرفا یک رویداد محدود؛ بر همین اساس هماهنگی برای پخش برنامهها، محتوای محلی و ملی و نظرسنجیهای مردمی در دستور کار قرار گرفت.
در پایان این مراسم تفاهمنامه همکاری بین رسانهملی و استانداری گلستان برای اجرای رویداد ملی «ایران جان - گلستان ایران» منعقد شد.